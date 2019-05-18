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Türkiye’de ilk kez kahve meyvesi üretti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde satın aldığı arazide mango, licthi, pasiflora, pitaya, papaya gibi tropik meyveler üreten Yaşar Dağtekin, Türkiye’de ilk kez kahve meyvesi üretmeyi başardı. 60’a yakın kahve fidesi diken ve yaklaşık 10’u meyve veren Dağtekin, 20 kilogram civarında ürün hasat etti.

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Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezi Enstitüsü (BATEM) ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği içinde tropik meyve üretimi üzerine bölgeye örnek olacak üretimler gerçekleştiren Yaşar Dağtekin’in kahve üretiminin de bölgeye örnek teşkil ederek, üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Uzun süre yurtdışında yaşadığı ve 1995’li yıllarda bu araziyi satın aldığını belirten Dağtekin, “2005 yılında kesin dönüş yapıp yerleştim. Tropik meyveler, muz, avokado gibi üretimlerle çiftçiliğe başladım. Bunların içinde kahveye zaafım vardı. Anaç bulup kahve fidesi yetiştirdim ve üretip çoğaltmaya başladım. Biraz zor oldu ama tekniğini öğrenince çimlendirip çoğaltmaya başladım. Şu anda toprağa ekilmiş 50-60 fide ve ağacım var. Ayrıca serada da deneme amaçlı diktiğim fideler var” dedi. 

 

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