Türkiye'de sadece bir bölgede yetişiyor! Hasadı başladı

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5721
  • 6,2206
  • 263.605
  • 97198
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otunun hasadı başladı

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ekilen şerbetçi otunun hasadı başlarken, verimin geçen yıla göre yüksek olduğu belirtildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pazaryeri'nde ilçesi ve köylerinde 300 çiftçinin yaklaşık 600 dönüm arazide ektikleri şerbetçi otunun hasadı sürüyor. Türkiye'de sadece iklim açısından bu bölgede yetişen şerbetçiotu bitkisi, ilaç ve içecek sanayisinin yanı sıra ekmek mayası ve alternatif tıp alanında da kullanılıyor. 2019 yılı şerbetçiotu fiyatları, "Brewers gold", "Provesgot", "Erciyes", "Ege" ve "Pazaryeri" cinslerinde 11,50 lira, "Aroma" cinsinde ise 11,75 lira olarak belirlendi. Ayrıca önümüzdeki iki yıl boyunca şerbetçi otuna yapılacak zamlar da şimdiden belirlenerek, TÜFE+2 puan olarak anlaşmaya varıldı. 
 
 
"BÜTÜN ÇİFTÇİLERİMİZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM" 
 
Bu yıl şerbetçi otunun veriminin geçen yıla bakarak yüksek olduğunu aktaran S.S. Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçiotu ve Gül Ekicileri Tarım Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar, "Pazaryeri ilçemizde 2019 yılı şerbetçiotu hasadına başlamış bulunmaktayız. Bütün çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yıl şerbetçi otu alım fiyatımız 'Brewers gold' cinsinde 11,50 lira, 'Aroma' cinsinde ise 11,75 lira olarak belirlendi. Bütün çiftçilerimize tekrar hayırlı olsun kazasız belasız inşallah sezonu kapatmak nasip etsin" dedi. 
 
 
Öte yandan kooperatif Pazaryeri'nde 1972 yılından beri şerbetçiotunun, toplanmasında ve pazarlanmasında üyeleriyle birlikte yaparken, ortalama 1 dönüm araziden 400 ile 700 kilo arasında şerbetçi otu toplanıyor. 

Kriz yaratacak hamle! Havada tehlikeli kapışma

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ekonomiden sevindirici haber: Milyarlarca dolar fazla verdi

Ekonomiden sevindirici haber: Milyarlarca dolar fazla verdi

'Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz'

'Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz'

Bu lezzet günde 6 bin lira kazandırıyor

Bu lezzet günde 6 bin lira kazandırıyor

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Kızı her şeyi tek tek anlattı: Babam FETÖ'nün beyin takımındaydı

Kızı her şeyi tek tek anlattı: Babam FETÖ'nün beyin takımındaydı

Korkutan görüntü: Gök gürlemesi gibi bir sesten sonra oluştuğunu gördüm

Korkutan görüntü: Gök gürlemesi gibi bir sesten sonra oluştuğunu gördüm

Resmi Gazete'de yayımlandı, 'Botan Vadisi Milli Parkı' olarak belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlandı, 'Botan Vadisi Milli Parkı' olarak belirlendi

Türkiye'de sadece bir bölgede yetişiyor! Hasadı başladı

Türkiye'de sadece bir bölgede yetişiyor! Hasadı başladı
 

POPÜLER HABERLER

Yıllarca türbe diye ziyaret edilen mezar gladyatör mozolesi çıktı

Yıllarca türbe diye ziyaret edilen mezar gladyatör mozolesi çıktı

Dünya tarihinin en zeki insanları

Dünya tarihinin en zeki insanları

Süper Kupa maçından renkli görüntüler

Süper Kupa maçından renkli görüntüler

Gökyüzünden görüntülendiler... Görenleri büyülüyor

Gökyüzünden görüntülendiler... Görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA