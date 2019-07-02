30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6584
  • 6,4001
  • 253.289
  • 100.084
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Türkiye'de sıcak hava dalgaları daha sık görülebilir

Türkiye'nin 2013-2098 döneminde yılda ortalama 78 güne kadar sıcak hava dalgasının etkisinde kalabileceği belirtilerek, dalgalanmaların daha sık yaşanacağı bir periyota girilmesi bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (IPM) İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ümit Şahin tarafından hazırlanan, "Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları Raporu" açıklandı.

İklim değişikliğinin insan sağlığı ve yaşamına etkilerinin incelendiği rapora göre, iklim değişikliğinin aşırı sıcaklar, sel, fırtına, orman yangınları ve kuraklık üzerinde doğrudan etkileri bulunuyor.

İklim değişikliğinin halk sağlığı sorunlarına yol açan dolaylı etkileri ise vektörlerle bulaşan hastalıkların yayılması, hava kirliliği, su kıtlığı ve gıda güvenliğinin tehlikeye girmesine bağlı hastalıklar, beslenme bozuklukları ve açlık, göçler ve zihinsel sağlığın bozulması olarak sıralanıyor.

Sıcak hava dalgaları, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından bir bölgede yılın sıcak döneminde yerel iklimsel koşullara bağlı olarak en az 3 gün boyunca sıra dışı sıcak hava koşullarının yaşanması olarak tanımlanıyor.

- RİSK GRUPLARINA DİKKAT

Sıcak hava dalgaları, insan sağlığı, ölüm, tarımsal kayıplar, orman yangını ve elektrik kesintisi riskini ciddi oranda artırıyor.

Özellikle kadın, çocuk ve 60 yaş üzeri yaşlılar ile kronik hastalığı olan, uygun barınma koşulları bulunmayan, beslenme bozukluğu çeken, sağlık hizmetlerine erişim sıkıntısı yaşayan ve dışarıda çalışmak zorunda kalan insanlar risk grubunda yer alıyor.

Rapora göre, 1971-2016 yılları arasında sıcak hava dalgalarının arttığı Türkiye'de, 2013-2098 yılları arasında yılda ortalama 78 güne kadar sıcak hava dalgalarının görülebileceği ve dalgalanmaların daha sık yaşanacağı bir döneme girilebileceği öngörülüyor.

21. yüzyılın en büyük tehdidi olarak görülen iklim değişikliği durdurulmazsa sıcak hava dalgalarının artık bir kural haline gelmesi beklenirken, bu konuda uyarı mekanizmalarının kurulması, bakanlıklardan başlamak üzere yerel yönetimler ve bireylerin de önlem alması gerekiyor.

Başkan Erdoğan, Çin’de resmi törenle karşılandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kahramanmaraş'ta bulundu! Tam 35 milyon yıllık

Kahramanmaraş'ta bulundu! Tam 35 milyon yıllık

Nijerya'da yakıt tankeri patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'da yakıt tankeri patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fenerbahçe'ye Konoplyanka müjdesi

Fenerbahçe'ye Konoplyanka müjdesi

Şaşkına çevirdi: Şimdiye kadar hiç görülmedi

Şaşkına çevirdi: Şimdiye kadar hiç görülmedi

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Duygulandıran görüntüler: Türksünüz dedi, para almak istemedi

Duygulandıran görüntüler: Türksünüz dedi, para almak istemedi

Şaşkına çeviren görüntüler! Kutup ayısına karşı süpürge

Şaşkına çeviren görüntüler! Kutup ayısına karşı süpürge

Alev Alatlı: Batı'nın sadece müziği değil korkuları da klasiktir

Alev Alatlı: Batı'nın sadece müziği değil korkuları da klasiktir
 

POPÜLER HABERLER

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Şimdiye kadar üretilmiş en havalı 10 Japon arabası

Şimdiye kadar üretilmiş en havalı 10 Japon arabası

Türkiye'de bir ilkti... Eşi benzeri bulunmuyor

Türkiye'de bir ilkti... Eşi benzeri bulunmuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA