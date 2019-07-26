Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, mevsim normallerindeki sıcaklıkların ortalama maksimum sıcaklıklardan 3 ila 5 derece üzerinde art arda 5 gün veya daha fazla süreyle devam etmesine sıcak hava dalgası deniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinden 5-9 derece üzerinde seyretmesi kuvvetli sıcak hava dalgası, 10 derece ve üzerinde seyretmesi ise uç (ekstrem) sıcak hava dalgası olarak anılıyor.

Sıcak hava dalgalarının canlıların yaşamı, su kaynakları, bitki örtüsü ve enerji tüketimi üzerinde önemli etkileri bulunurken, bu dalgalar, insan yaşamını da olumsuz etkiliyor.

Batı ve Orta Avrupa'da art arda sıcak hava dalgaları yaşanırken, hafta başından beri 3. kez sıcak hava dalgası etkili oldu. Batı Avrupa ülkelerinde birçok merkezde uzun yıllar sıcaklık rekorları kırıldı.

Son olarak 2003 yılı yazında Avrupa'da hava sıcaklıkları uzun süre mevsim normallerinin üzerinde seyretmiş ve sıcak hava dalgası oluşmuştu. Yaşanan bu sıcak hava dalgası nedeniyle başta Fransa olmak üzere Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Portekiz ve Belçika'da çok sayıda insan yaşamını yitirdi.

- YAĞIŞLAR ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Batı Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgasının önümüzdeki 10 günlük süreçte Türkiye'de etkili olması ve uç sıcaklıkların meydana gelmesi beklenmiyor.

Yurdun kuzey kesimlerinde meydana gelen yağışların etkisini kaybedeceği ve önümüzdeki hafta yurt genelinde havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Ülkede mevsim normalleri civarında kuzey ve iç kesimlerde uzun yıllar ortalamalarının 1-2 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının biraz yükseleceği ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer 2-4 derece kadar üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Gelecek hafta en yüksek hava sıcaklığının İstanbul'da 32, Ankara'da 34, Adana'da 35, İzmir'de 36, Aydın'da 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 40 derece civarında olması bekleniyor.