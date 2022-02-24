Türkiye'de üretiliyor, altınla yarışıyor... Kilosu 600 TL'den satılıyor!

Hasadı yaz mevsimlerinde gerçekleştirilen, iğne yardımıyla tek tek ipe dizilip kurutulduktan sonra market ve baharatçılarda satılan şifa deposu çiçekli kuru bamya gramla satılıyor.
Edirneli Aktar Gökhan Baraz, kuru bamyanın çoğunlukla düğün yemeklerinde kullanıldığını anlattı. Kuru bamyayı vatandaşların gramla almaya başladığını belirten Baraz, bir avuç bamyanın 50 grama denk geldiğini bunun da maliyetinin 30 TL olduğunu söyledi.
Bamya çok sayıda temel vitamin ve mineral içerir ve bu nedenle sağlığınız için faydalıdır. Bamya kalorisi çok düşüktür ve doymuş yağ veya kolesterol yoktur. Diyet lifi, müsilaj ve çok sayıda besinsel fayda sağlayan folatlar bakımından zengindir. Bamya A Vitamini, C Vitamini, B kompleks kompleksinde bulunan niasin, tiamin, pantotenik asit ve B-6 vitaminleri bakımından zengindir. Bamyada kalsiyum, demir, manganez ve magnezyum gibi esansiyel mineraller bulunur.
Bamyanın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:
Mide problemlerini önler
Diyabet tedavisine yardımcı olur
Kalbi korur
Görmeyi geliştirir
Yaşlanmayı geciktirir
Anemi tedavisine yardımcı olur
Boğaz ağrısı ve öksürüğü geçirir
İshal tedavisinde yardımcı olur
Kanseri önlemeye yardımcı olur