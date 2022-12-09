Türkiye'deki 3 göç rotasından biri... Bir yıllık çalışmayla görüntülendi

Bulakbaşı, Karasu, Aras Vadisi ve Erhacı sulak alanları ile Korhan Yaylası, Tuz Dağı, Kızıldağ ve Tekelti Dağı bozkırı, 342 kuş türünün yaşam alanını oluşturuyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Türkiye'deki 3 göç rotasından biri üzerinde bulunan bu noktalardaki göçmen ve yerel kuşlardan 100'ünü yaşam alanlarında bir yıl boyunca takip etti.

İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsiminde yürütülen çalışmayla, bölgeyi kullanan ve nadir görülen kuş türleri hem fotoğraflandı hem de kamerayla kayıt altına alındı.

- KUŞLAR ARASINDA SOYU TEHLİKE ALTINDAKİLER DE BULUNUYOR

Kentteki sulak ve bozkır alanlarda günlük yaşamlarını sürdürürken objektiflere yansıyan kuşlar arasında, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) soyu tükenme riski taşıyan türler de yer aldı.

Görüntülenen türler arasında yer alan kuşlardan büyük orman kartalı ve elmabaş patka "duyarlı", büyük suçulluğu, kızkuşu ile sakallı akbaba ise "tehdide açık" kodlarıyla IUCN listesinde bulunuyor.

Bölgede yaşadığı bilinen 4 akbaba türünden olan küçük akbaba da IUCN tarafından "tehlike" koduyla listeleniyor.

Bölgede yaşadığı bilinen ancak daha önce hiç görüntülenemeyen ak pelikan, flamingo ve ak kuyruklu kızkuşu da çalışmayla görsel kayıt altına alınmış oldu.

Çalışmaya, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, KuzeyDoğa Derneği ve Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı akademisyenleri de sahada destek verdi.