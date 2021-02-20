Türkiye'den Filistinli mültecilere yardım

AA 20 Şubat 2021 Cumartesi 21:17 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 21:17

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'ın farklı bölgelerindeki kamplarda hayat mücadelesi veren Filistinli binlerce mülteci aileye yaptığı çeşitli yardımların yanı sıra 5 adet oksijen cihazı yardımında bulundu.

İHH Orta Doğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin zor şartları altında yaşayan Filistinli ve Suriyeli mültecilere yönelik bir haftadır sürdürdükleri yardım faaliyetlerini bugün tamamladıklarını söyledi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam kentinde Filistinli mültecilerin yaşadığı Beddavi Mülteci Kampı sakinlerine gelir temini projesi kapsamında bir kişi için cep telefonu tamir ve bakım dükkanı açtıklarını, bir diğer kişiye de kampta nakliyede kullanılan Tuk-Tuk aracı hibe ettiklerini belirtti.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde bulunan ve en büyük Filistin mülteci kampı olan Ayn Hilve'de hizmet veren Aksa Hastanesi'ne 5 adet oksijen cihazı hibe ettiklerini aktaran Kaya, Sayda'daki Cel el-Bahr Mülteci Kampı'nda da 250 Filistinli aileye 2'şer adet battaniye dağıttıklarını dile getirdi.

Kaya, "Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde yer alan Celil Filistin Mülteci Kampı'nda da 650 aileye 2'şer adet battaniye ve ısınmada kullanılan 40'ar litre mazot dağıtımında bulunduk. Celil kampında ayrıca 200 çocuk için mont ve atkı-bere takımı dağıtımı gerçekleştirdik. Celil Mülteci Kampı'nda toplam 3 bin 250 kişi yardımlardan istifade etmiş oldu." dedi.

Lübnan'daki ekonomik krizden ciddi anlamda etkilenen ihtiyaç sahibi mültecilere yönelik gıda kumanyası, mazot, sıcak yemek ve ekmek dağıtımı ile gelir temini gibi çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını aktaran Kaya, bir hafta boyunca yaptıkları çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 bin Suriyeli ve 2 bin 500 Filistinli mülteci aileye çeşitli yardımlar ulaştırdıklarını kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı söyleniyor.

Lübnan resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etti.

Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşların 19 Aralık 2020'de yayımladığı araştırmada, Lübnan'daki her 10 Suriyeli aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığı belirtilmişti.