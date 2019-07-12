Türkiye’den Zambiya’ya sağlık eli 

Türkiye, acil olarak TİKA ve Kızılay aracılığıyla sağlık personeli eğitimi ve hijyen paketlerinin ulaştırılması için harekete geçiyor. Ardından da neler yapılabileceği Zambiya Sağlık Bakanlığı ve Türkiye’nin Zambiya büyükelçiliği işbirliğiyle belirlenecek. Türkiye, bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli adımları atacak.

KIZILAY VE TİKA DESTEK VERECEK

TBMM Nüfus Kalkınma Grubu Başkanı ve Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcısı Öznur Çalık geçen hafta, çocuk yaşta evlilikler ve sağlığa erişimin bulunmayışı nedeniyle anne bebek ölümlerinin en üst seviyelerde bulunduğu Zambiya’da incelemelerde bulundu. Hem BM Nüfus kalkınma Fonu’nun, hem de farklı ülkelerin verdiği desteklerle sağlığa erişimin bir nebze de olsa kolaylaştırma gayreti içinde olduğu ülkede Türkiye olarak neler yapılabileceğine baktıklarını ifade eden Çalık, “Kızılay ve TİKA olarak da biz Zambiya’da bu destekleri yapalım istedik. Konuşmalarımızı da Zambiya’daki yetkililerle, hem Sağlık Bakanıyla hem Sağlık Komisyonu Başkanıyla paylaştık” dedi. Çalık, Zambiya’da anne ölümlerinin 100 binde 224, bebek ölüm oranının da binde 64 olduğuna dikkat çekti.