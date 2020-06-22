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Yaşam

Türkiye'nin en büyük milli park sakarmeke yavrularıyla cıvıl cıvıl oldu

Iğdır'da yumurtadan çıkıp doğayla buluşan sakarmeke yavruları, Ağrı Dağı Milli Parkı'nı şenlendirdi.

AA22 Haziran 2020 Pazartesi 12:31 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:32
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Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı, birçok kuş türüne olduğu gibi sakarmekelere de ev sahipliği yapıyor.

Yılın her mevsiminde milli parkta bulunan sakarmekeler, burada üreyip hayatını sürdürüyor.

Kuluçkaya yatan sakarmekelerin yavruları haziran ayında yumurtadan çıkarak, kendi ve diğer kuşların sesleri ile cıvıl cıvıl olan milli parkta doğayla buluştu.

Anneleriyle sulak alanda beslenmeye çıkan sakarmeke yavruları, güzel görüntüler oluşturdu.

Sulak alanın neredeyse her yerine yayılan yavruların doğayla buluşması görülmeye değer anlar sundu.

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