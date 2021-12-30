Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman hayatını kaybetti

AA 30 Aralık 2021 Perşembe 17:30 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 17:30

"Dünyanın En Kısa Boylu Kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren ancak 2010'da unvanını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 69 santimetrelik Bridgette Jordan'a kaptıran Kocaman, 2 gün önce zatürre teşhisiyle ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Kocaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kocaman'ın cenazesi hastaneden alınarak Karabacak köyü mezarlığına götürüldü.

Cenaze törenine, Kocaman'ın ailesi ve yakınları ile Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sevenleri katıldı.

Kadının naaşı, burada kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi.

