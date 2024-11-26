Türkiye'nin en sakin 5 ilçesi belli oldu! Kalabalıktan bunalanlar buralara kaçıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda, Türkiye'nin en düşük nüfuslu ve sakin ilçeleri belirlendi. Bu ilçeler, doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferleriyle dikkat çekiyor. Eskişehir'den Konya'ya, Türkiye'nin dört bir yanından bu sakin yerler, doğaseverler ve huzurlu bir yaşam isteyenler için adeta birer kaçış noktası sunuyor.

SAKİN İLÇELERE GÖÇ ARTIYOR

Son yıllarda, yoğun şehir yaşamından kaçmak isteyenler için düşük nüfuslu ilçeler cazip hale geliyor. Hem doğayla iç içe bir yaşam sürmek hem de daha huzurlu bir hayat arayışı, bu yerlere olan ilgiyi artırıyor.

1. ESKİŞEHİR – HAN

Eskişehir Han, 2.352 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin sakin ilçeleri arasında yer alıyor. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Han, tarihi dokusuyla da misafirlerine huzurlu bir atmosfer sunuyor.

2. KIRKLARELİ – KOFÇAZ

Kofçaz, Kırklareli'nin yemyeşil doğası ve temiz havasıyla bilinen küçük bir ilçesi. 2.308 kişilik nüfusuyla doğaseverlerin ilgisini çeken bu yerleşim yeri, dingin bir yaşam arayanların tercih ettiği adreslerden biri.

3. BİNGÖL – YAYLADERE

Doğal güzellikleri ve huzur veren atmosferiyle Bingöl Yayladere, sakin ilçeler listesinde yer alıyor. 2.304 kişilik nüfusa sahip olan Yayladere, doğayla iç içe yaşamak isteyenler için eşsiz bir rota.

4. AFYONKARAHİSAR – KIZILÖREN

Afyonkarahisar Kızılören, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkıyor. 2.107 kişilik nüfusuyla sakin bir yaşam sürmek isteyenlere hitap eden Kızılören, aynı zamanda bölgenin kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı sunuyor.

5. KONYA – YALIHÜYÜK

Konya Yalıhüyük, 1.754 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en sakin yerleşim yerlerinden biri. Doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle Yalıhüyük, sakin bir yaşam arayanların gözdesi.

TÜRKİYE'DE NÜFUS DEĞİŞİMİ VE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Türkiye'nin genel nüfus artış hızı 2022'de binde 7,1 iken, 2023'te binde 1,1'e düştü. Erkek nüfus oranı yüzde 50,1, kadın nüfus oranı ise yüzde 49,9 olarak açıklandı. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93'e gerilerken, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'ye yükseldi.