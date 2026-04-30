Bolu'da orman üretim faaliyetleri sırasında yaşanan beklenmedik bir karşılaşma, doğa severler ve uzmanlar arasında büyük yankı uyandırdı. Orman işçileri, istiflenmiş odunların arasında Türkiye'nin en zehirli endemik yılan türlerinden biri olan Kafkas burunlu engerek yılanını görüntüledi. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin tehlikeye yakın kategorisinde yer alan bu nadir tür, Bolu ormanlarında objektiflere böyle yakalandı.

İSTİFLENMİŞ EMVALİN ARASINDAN ÇIKTI

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında yürütülen üretim faaliyetleri sırasında orman üretim işçileri tarafından istiflenmiş orman emvali arasında engerek yılanı bulundu.

Yılanı bir süre inceleyen orman işçileri, cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını ve videosunu çekti.

TÜRKİYE'NİN EN ZEHİRLİ ENDEMİK YILANI

Görüntüleri inceleyen Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yılanın Kafkas burunlu engereği olduğunu belirledi.

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde karşılaşılan Kafkas burunlu engereğinin, Türkiye'nin en zehirli endemik yılan türlerinden olduğu belirtildi.