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Yaşam

Türkiye'nin en zehirlisi! Koca kargayı yerken görüldü

Tunceli'de Türkiye'nin en zehirlisi olarak bilinen engerek yılanın avını yerken görülmesi hayrete düşürdü. Vatandaşlar tarafından görüntülenen Türkiye'nin en zehirli engerek yılanın, kargayı yediği anlar dikkat çekti.

IHA26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
Türkiye'nin en zehirlisi! Koca kargayı yerken görüldü
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Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde Türkiye'nin en zehirlisi olarak bilenen engerek yılanı yakaladığı bir kargayı yerken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

TÜRKİYE'NİN EN ZEHİRLİSİ! KOCA KARGAYI YERKEN GÖRÜLDÜ

Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor. Bu çerçevede Türkiye'nin en zehirli türlerinden biri olan engerek yılanı, Nazimiye ilçesinde bir kargayı avladı. Kargayı yemeye çalışan yılan, köy muhtarı Hüseyin Çetin tarafından görüntülendi.

HAKKARİ'DE DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tavşan avlayan çıngıraklı engerek yılanı kameralara yansıdı.

Yeşilçesme Mahallesi'ndeki tarlasında ekinleri kontrole giden Muhsin Berrak (41), gördüğü olay karşısında şaşkına uğradı. Çalılıkların arasında yılan gördüğünü ifade eden Berrak, "Bölgede en çok zehirli olan çıngıraklı engerek yılanı olduğunu biliyorduk. Çalılıkların arasında yılan avladığı tavşanla baş başaydı. Yaşananları telefonumun kamerasıyla kayıt altına aldıktan sonra yılana zarar vermemek için bölgeden ayrıldım" dedi.

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