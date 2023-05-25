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Yaşam

Türkiye'nin iki plajı daha mavi bayrağa kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnciraltı Plajı ve Karacabey Kurşunlu Halk Plajına mavi bayrak kazandırdı.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 17:55 - Güncelleme:
Türkiye'nin iki plajı daha mavi bayrağa kavuştu
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Bursa'nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısıyla İznik ve Uluabat'taki 162 kilometre göl kıyısında düzenleme çalışmalarını hayata geçirdi.

Yaz sezonu için 24 halk plajında 29 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğine başlayan Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini bu yıl da çifte mavi bayrakla tescillendi.

Geçen yıl su kalitesinden temizlik ve can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından soyunma kabinleri ve duşlara kadar 33 farklı kriteri yerine getirerek, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'ndan İznik İnciraltı Halk Plajı için mavi bayrak alan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl bayrak sayısını ikiye çıkardı.

Bu sezon, hem İnciraltı Plajı'na hem de Karacabey'in Kurşunlu Halk Plajı'nda mavi bayrak dalgalanacak.

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