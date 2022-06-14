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Yaşam

Türkiye'nin konuştuğu buluşma! Minik Derin, Başkan Erdoğan'ın verdiği cevabı anlattı

Başkan Erdoğan'ın Van'daki gençlik buluşmasında bir araya geldiği altı yaşındaki Derin Aygen görüşmenin mutluluğunu yaşıyor. 4 yaşında çekildiği videoda 'Tayyip Dedemi görmek istiyorum' diye ağladığı görülen ve hafta sonu Başkan Erdoğan ile bir araya gelme imkanı olan Derin, duygularını anlattı.

Sabah14 Haziran 2022 Salı 08:00 - Güncelleme:
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Van ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlik buluşmaları gerçekleştirdi. Etkinlik sırasında 6 yaşındaki Derin ile Başkan Erdoğan'ın bir araya gelişi izleyenleri duygulandırdı.

Sabah'ın haberine göre, 4 yaşından beri Erdoğan'ı çok sevdiğini ve onu görmek istediğini söyleyen Derin o akşam yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Çok mutluyum onu görmenin hayalini kuruyordum ve gerçek oldu. 4 yaşından beri onu görmek istiyordum onu çok özlüyordum babama beni onu götür diyordum."

"SEN AĞLARSAN BEN DE AĞLARIM"

"Onu görünce mutluluktan ağladım benim dedem gibi. Sen ağlarsan ben de ağlarım dedi ve bana sarıldı. Bana bebek hediye etti. Ben bu anı hiç unutmayacağım."

KIZIM HAYALİNE KAVUŞTU

İpekyolu'nda yaşayan Aygen ailesi de kızlarının hayallerine kavuşmasından memnuniyetlerini dile getirdi. Baba Caner Aygen "Cumhurbaşkanımızı bu kadar yakından göreceğini ben bile hayal edemiyordum. Kızım onun çok büyük bir hayranı ve bana sürekli beni Tayyip Dedeme götür diyordu.Ankara'ya bile götürmeyi düşünüyordum. Allah nasip etti gençlik buluşmasını duyunca gittik."

"Videoyu gösterdim yardımcı oldular. Kızım hayaline kavuştu. Biz cumhurbaşkanımızı ailece çok seviyoruz bu görüşme nedeniyle de çok mutluyuz" şeklinde konuştu."

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