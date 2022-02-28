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Yaşam

Türkiye'ye giriş yapan üniversite öğrencisi Sönmez: Sabaha karşı bomba sesleriyle uyandık

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkeyi terk eden Türk vatandaşlarının Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan üniversite öğrencisi Muhammed Mustafa Sönmez, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını, zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını belirtti. Bazı arkadaşlarının sığınaklarda kaldıklarını anlatan Sönmez, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle tahliyelerin devam ettiğini söyledi.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 12:57 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:57
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Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin Romanya ve Bulgaristan geçişlerini kolaylaştırdığı Ukrayna'dan kendi imkanlarıyla gelen Türk vatandaşlarının Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından Türkiye'ye girişleri sürüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan üniversite öğrencisi Muhammed Mustafa Sönmez, gazetecilere, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını, zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını belirtti.

Saldırıların başladığı gün bombardıman sesleri duyduklarını aktaran Sönmez, "Sabaha karşı bomba sesleriyle uyandık. Rus uçağı evimizin iki sokak arkasına düştü. Büyük korku yaşadık. Ondan sonra biz araçlarla çıkmaya karar verdik. Ama hala Ukrayna'da kalan arkadaşlarımız var. Türkiye'ye geldiğimiz için mutluyuz ama bir yandan da kalan arkadaşlarımız için üzülüyoruz." dedi.

Bazı arkadaşlarının sığınaklarda kaldıklarını anlatan Sönmez, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle tahliyelerin devam ettiğini söyledi.

Sönmez, Türkiye'ye gelirken yanlarında evcil hayvanlarını da getirdiklerini, savaşın bitmesiyle Ukrayna'ya döneceklerini sözlerine ekledi.

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