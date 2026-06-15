Türkiye'yi yasa boğan cinayet! Atlas'ın ailesini tehdit eden 9 sanığa mütalaa

Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Ömer Faruk Ay ve Ömer Can Özdoğan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, 18 yaşından küçük şüpheli Y.T. hakkında açılan dosyanın bununla birleştirilmesine karar verildiği aktarıldı.

Sanık Ömer Faruk Ay, 5 aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu savundu.

Ay, hiçbir suçu olmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Sanıklardan Ömer Can Özdoğan ise kandırıldığını ve pişman olduğunu ifade etti.

Özdoğan, tahliye olması halinde üniversite sınavına psikolojik olarak daha iyi gireceğini anlattı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanıklar Burak Türk ve Ömer Can Derin hakkında, "basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik" suçundan 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar, sanık Ömer Can Özdoğan hakkında, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "kişinin hatırasına alenen hakaret" suçlarından 2 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya, sanık Alaa Faısal hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca sanık Ömer Faruk Ay ile çocuk sanık Y.T. hakkında ise "zincirleme şekilde nitelikli tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 12 yıl 3'er aya kadar hapis cezası talep edildi.

Savcı, sanıklar Ferhat Karadağ, Sevgi Timur ve Abdülsamet Erdoğan'ın beraatlarına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ömer Faruk Ay ve Ömer Can Özdoğan'ın tahliyesine hükmetti.

Taraf avukatlarının mütalaaya yönelik savunmalarını hazırlamaları için duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Ocak'ta Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ve annesi Gülhan Ünlü "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, sanıklar Ferhat Karadağ ve Abdülsamet Erdoğan'ın müştekilere yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği, zanlılar Burak Türk, Ömer Can Derin ve Alaa Faısal'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımlar yaptığı belirtiliyor.

Sanık Ömer Can Özdoğan'ın ise "Atlas Çağlayan @atlas.caglayann" isimli sosyal medya hesabı üzerinden Türk milletine, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve küfürler ettiği, maktul Çağlayan'a yönelik hakaretlerde bulunduğu anlatılan iddianamede, bu kişinin maktulün ölüm şekline ilişkin yapay zekayla video hazırlayıp dalga geçmeye çalıştığı belirtiliyor.

İddianamede, müştekilere bir numaradan gönderilen tehdit içerikli mesajlara ilişkin İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan rapora yer veriliyor.

Raporda, Telegram üzerinden müştekilere tehdit mesajları atan "Biz Sunucu 120" isimli kullanıcının, "PKK-404 #Duyuru" isimli Telegram kanalıyla bağlantısının belirlendiği, yapılan incelemede hattın sanık Sevgi Timur'a ait olduğu ancak bunu 18 yaşından küçük sanık Y.T'nin kullandığı anlatılıyor.

Sanık Ömer Faruk Ay'ın da Telegram'da devlete, Türk vatandaşlarına, Cumhurbaşkanına ve Atatürk'ün heykellerine yönelik saldırı düzenleneceğini belirten, PKK terör örgütünü destekler nitelikte mesajlarının bulunduğu, şüphelinin ayrıca çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülerin yer aldığı Telegram'daki bir gruba üye olduğu kaydediliyor.

İddianamede, Ay ve Timur'un yabancı bir hat üzerinden de müştekilere yönelik tehdit mesajı attığı tespitine yer veriliyor.

Sanıklardan Ömer Faruk Ay, Sevgi Timur, Abdülsamet Erdoğan ve Ferhat Karadağ hakkında "nitelikli tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, sanık Ömer Can Derin hakkında "basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıklardan Burak Türk'ün "basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik" suçundan 9 aydan 7 yıl 6 aya, Alaa Faısal'ın "basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "kamu barışını bozmaya elverişli şekilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya, Ömer Can Özdoğan'ın ise "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "kişinin hatırasına alenen hakaret" suçlarından 2 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Öte yandan 18 yaşından küçük Y. T. hakkında da "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle birden fazla kişiyle tehdit" suçundan 1 yıl 8 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Çocuk Mahkemesine sunulmuştu.