İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Türkmenli Göleti'nde kritik dönüş: Yüzde 1'den yüzde 11'e çıktı, kuşlar geri geldi
Türkmenli Göleti'nde kritik dönüş: Yüzde 1'den yüzde 11'e çıktı, kuşlar geri geldi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde geçen yıl kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 1'in altına düşen Türkmenli Göleti, bu yılki yağışlarla birlikte yüzde 11 seviyesine ulaştı. Belediye Başkanı Onur Bozkurter, yağışların devam etmesi halinde su seviyesinin daha da artacağını açıkladı.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 13:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Geçen yıl iklim değişikliğinin etkisiyle adeta çöle dönen Türkmenli Göleti, bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte yeniden umut vermeye başladı. Göletin su tutmasıyla birlikte bölgeye kuşlar da geri dönerken, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter sevindirici gelişmeyi değerlendirdi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 1'DEN YÜZDE 11'E YÜKSELDİ

Marmaraereğlisi ilçesinde sulama amacıyla kullanılan ve ilçedeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nde doluluk oranı geçen yıl yüzde 1'in altına kadar düşmüştü.

Kuraklık nedeniyle gölette suyun çekildiği alanlarda derin çatlaklar oluşmuştu.

Kentte bu yıl etkili olan yağışların ardından göletin su seviyesi yüzde 11'e yükseldi.

Su seviyesindeki artışla birlikte bazı kuşların da gölete gelerek beslendiği gözlendi.

BAŞKAN BOZKURTER'DEN SU KAYNAKLARI İÇİN UMUTLU MESAJ

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, gazetecilere, bu yıl yağışların su kaynaklarına olumlu yansıdığını söyledi.

İklim değişikliğinin geçen yıl su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirten Bozkurter, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kentteki birçok baraj ve göletin seviyesi ciddi oranda düşmüştü. Bu yıl yağışlarla birlikte su kaynaklarının seviyelerinde artış yaşandı. Türkmenli Göleti'nde de son yağışlarla birlikte su seviyesinde yükseliş oldu. Yağışların devam etmesi halinde göletteki su seviyesinin daha da artmasını bekliyoruz. Bu gelişme bölgedeki su kaynakları açısından sevindirici bir durum. Su kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

  • Türkmenli Göleti
  • Tekirdağ
  • kuraklık
  • Marmaraereğlisi
  • su seviyesi

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.