Türkmenli Göleti'nde kritik dönüş: Yüzde 1'den yüzde 11'e çıktı, kuşlar geri geldi

Geçen yıl iklim değişikliğinin etkisiyle adeta çöle dönen Türkmenli Göleti, bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte yeniden umut vermeye başladı. Göletin su tutmasıyla birlikte bölgeye kuşlar da geri dönerken, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter sevindirici gelişmeyi değerlendirdi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 1'DEN YÜZDE 11'E YÜKSELDİ

Marmaraereğlisi ilçesinde sulama amacıyla kullanılan ve ilçedeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nde doluluk oranı geçen yıl yüzde 1'in altına kadar düşmüştü.

Kuraklık nedeniyle gölette suyun çekildiği alanlarda derin çatlaklar oluşmuştu.

Kentte bu yıl etkili olan yağışların ardından göletin su seviyesi yüzde 11'e yükseldi.

Su seviyesindeki artışla birlikte bazı kuşların da gölete gelerek beslendiği gözlendi.

BAŞKAN BOZKURTER'DEN SU KAYNAKLARI İÇİN UMUTLU MESAJ

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, gazetecilere, bu yıl yağışların su kaynaklarına olumlu yansıdığını söyledi.

İklim değişikliğinin geçen yıl su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirten Bozkurter, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kentteki birçok baraj ve göletin seviyesi ciddi oranda düşmüştü. Bu yıl yağışlarla birlikte su kaynaklarının seviyelerinde artış yaşandı. Türkmenli Göleti'nde de son yağışlarla birlikte su seviyesinde yükseliş oldu. Yağışların devam etmesi halinde göletteki su seviyesinin daha da artmasını bekliyoruz. Bu gelişme bölgedeki su kaynakları açısından sevindirici bir durum. Su kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."