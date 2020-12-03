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Yaşam

Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu

İzmit'te, İbrahim Saçan (26) tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta, ölü olarak bulundu.

DHA03 Aralık 2020 Perşembe 12:00 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:02
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İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Mezarlığı içerisinde sabah saatlerinde, bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerinin cansız beden üzerinde yaptığı kimlik kontrollerinde, ölen kişinin İbrahim Saçan olduğu belirlendi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İbrahim Saçan’ın tuvaletini yapmak için mezarlığa girdiği, bu sırada yere düşerek bir daha kalkamadığı belirtildi. Vücudunda herhangi bir yara olmayan Saçan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla Asri Mezarlık morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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