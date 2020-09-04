İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Eylül 2020 Cuma / 16 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4438
  • EURO
    8,8201
  • ALTIN
    463.897
  • BIST100
    1082.73
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Tuvalette düşürülen 10 çeyrek altın kanalizasyonda bulundu
Yaşam

Tuvalette düşürülen 10 çeyrek altın kanalizasyonda bulundu

Bursa'da, bir kişinin tuvalette altın düşürmesi üzerine BUSKİ, kurdele üzerine iğneli 10 çeyrek altını kanalizasyonda bularak, sahibine teslim etti.

AA04 Eylül 2020 Cuma 19:30 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 19:30
ABONE OL

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişinin tuvalette altın düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçen BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) ekipleri, kurdele üzerine iğneli 10 çeyrek altını kanalizasyonda bularak, sahibine teslim etti.

İlçeye bağlı Turgutalp Mahallesi'nde ikamet eden ve BUSKİ'yi arayan bir kişi, tuvalet deliğine altınlarını düşürdüğünü belirterek, ekiplerden yardım istedi.

Harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından kanalizasyon kuyusunu açarak, bir kurdeleye iğnelenmiş 10 çeyrek altını bulup sahibine teslim etti.

BUSKİ ekibindeki çalışanlardan Şaban Yılmaz (45), AA muhabirine, gelen ihbar üzerine harekete geçerek, kanalizasyon kuyusunu açtıklarını, altınları bulup sahibine telsim ettiklerini anlattı.

Rauf Sakın (49) da daha öncede böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Bir vatandaş altınlarını düşürdüğü bilgisini verdi. Biz de yaptığımız çalışma ile kanalizasyon hattında altınları bulup sahibine telsim ettik." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.