Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi kapılarını karavan ve doğa tutkunları için açıyor

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ açıklamasına göre, Balkanlar ve Avrupa olmak üzere 65 ülkeden fuara gelecek ziyaretçileri, yenilikçi ürünlerin yanı sıra fuar süresince söyleşi, oyun ve yarışmaların olduğu renkli bir etkinlik takvimi bekliyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED) işbirliği ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) desteği ile hazırlanan fuar, 6-14 Ocak 2024 tarihleri arasında Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde karavan ve doğa tutkunlarını bir araya getiriyor.

Yurt içi ve yurt dışından sektörün en prestijli firma ve markalarını bir araya getiren fuar, geniş katılımcı yelpazesiyle turizm profesyonellerini, seyahat ve doğaseverleri en yeni karavan modelleriyle buluşturuyor.

Türkiye'nin en büyük karavan fuarı olma özelliğini taşıyan fuarda, motokaravan, çekme karavan, van tipi karavan, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, ticari karavanlar, 4x4, SUV araçlar, seyahat römorkları, elektrikle çalışan yeni nesil hibrit karavanlar, karavan iç dekorasyon ürünleri, güneş panelleri, uydu sistemleri, duş ve su sistemleri, karavan ve kampçılıkla ilgili A'dan Z'ye her türlü ürün, outdoor malzemeleri, kampçılık ürünleri ve tiny house modelleri sergileniyor. Geçen seneye göre yüzde 100 büyüyen fuar, bu yıl 8 salonda 70 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştiriliyor. Fuara ağırlıklı Balkanlar ve Avrupa olmak üzere 63 ülkeden ziyaretçi bekleniyor.

Türkiye'de 500 karavan üreticisi faaliyet gösteriyor ve yılda 2 bin motokaravan, 20 bin çekme karavan üretiliyor. Sektörün ticaret hacmi 500 milyon dolar büyüklüğe ulaşmış durumda. Türkiye, sektörde önemli bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Güçlü markalar, kaliteli ürünler ve sürdürülebilir hizmet için yatırım yapmaya devam ediyor. Türkiye'de satılan karavanların yaklaşık yüzde 20'si ithal ediliyor.

"GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 100 BÜYÜME İLE KAPILARIMIZI AÇTIK"



Açıklamada fuarın resmi açılış töreninde yaptığı konuşmasına yer verilen Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Tüyap Fuarcılık Grubu olarak 2024 yılının ilk fuarı olan Karavanist'e ev sahipliği yaptıklarını ve Karavan Fuarı'nın 4'üncü yılında aralıksız büyümesine devam ettiğini ifade etti.

Ersözlü, geçen seneye göre de yüzde 100 büyüme ile bu yıl kapılarını açtıklarını kaydederek, "8 holde 180 firmanın iştiraki ile fuarımız hazır hale geldi. Kendi alanında Türkiye'nin en önemli üreticileri, ihracatçı pazarları, sektördeki en önemli kurucular fuarımızda yer alıyor. Ülkemizin ve bölgemizin en büyük fuarını açıyoruz. Bu fuarın hazırlanmasında işbirliği yaptığımız öncelikle KAITED'e, UKKF'ye ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Fuarın karavan sektörüne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAITED) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Köksal da 2025 yılında daha iyi, daha kapsamlı bir fuar ile yollarının Avrupa'ya doğru olacağını belirterek, "Temennimiz bol bol satışlar ile ilerleme kaydetmesidir. Tüyap'a ve bütün katkı sağlayanlara çok teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ ise Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu'nun sektöründe ülkedeki tek federasyon olduğunu aktardı.

Özdağ, "Karavan ile fuar şirketleri birleştirici bir güç haline gelmiştir. Dileğim, Tüyap'ın İstanbul destinasyonunda bunu daha da büyüterek daha ileri götürmesidir. Özel sektörde kullanıcıların ülke adına, ülkedeki kazanım adına birliktelikleri çok önemli. Bu birliktelik için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.