TÜYAP fuarı ne zaman 2018 TÜYAP 37. Uluslararası Kitap Fuarı ne zaman başlıyor? Vatandaşlar TÜYAP 2018 fuarı ne zaman hangi tarihte başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki TÜYAP kitap fuarına nasıl gidilir? TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer almaktadır. Özel araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar için TÜYAP, Eski Hadımköy Yolu Caddesi'nde E-5 karayolu üzerinde kalmaktadır. Metrobüs ile gitmek isten vatandaşlar ise "Beylikdüzü TÜYAP" durağında inmeleri gerekmektedir. 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2018 / 28. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Girişin öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her yıl yarım milyon ziyaretçiye ulaşan TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10-18 Kasım 2018 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak. 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2018 / 28. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Girişin öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 18 Kasım Pazar akşamı ise 19.00’da sona erecek.

37. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı Etkinlikleri

Yazar Selim İleri’nin “Onur Yazarı” olarak bulunacağı fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak. Fuarın teması ise “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” olacak. İstanbul Kitap Fuarı tema kapsamında yurt içinden ve yurt dışından birbirinden değerli konukların ve Onur Yazarı Selim İleri’nin katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?

TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer almaktadır. Özel araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar için TÜYAP, Eski Hadımköy Yolu Caddesi'nde E-5 karayolu üzerinde kalmaktadır. Metrobüs ile gitmek isten vatandaşlar ise "Beylikdüzü TÜYAP" durağında inmeleri gerekmektedir.

FUARA GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR? SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Geçen sene öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olan fuarın giriş fiyatı ise 5 TL. İstanbul Kitap Fuarı hafta sonu 10.00-20.00, hafta içi ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.