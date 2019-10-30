İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açmak için geri sayıma başladı.TÜYAP kitap fuarı ne zaman açılıyor? TÜYAP kitap fuarı 2019 tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Çok sayıda okurun imza günleri, etkinlikler ve yazarlarla buluşacağı TÜYAP, bu sene 9 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yapan İstanbul Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmasından çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda organizasyon düzenleyecek. TÜYAP kitap fuarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" 2 Kasım'da açılacak.

TÜYAP KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ:

Hafta sonu : 10.00-20.00

Hafta içi : 10.00-19.00

(*10 Kasım : 10.00-19.00)

TÜYAP NEREDE?

TÜYAP'ın internet sitesindeki iletişim bilgilerine göre, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece'de yer alıyor.

ONUR YAZARI ADNAN ÖZYALÇINER

Fuarın onur yazarı olan Adnan Özyalçıner, yaşamı, eserleri ve kendisinin de yazarı olduğu 1950 Kuşağı hakkında düzenlenecek söyleşilere katılacak.

Etkinlikler kapsamında 2 Kasım'da "50 Kuşağı ve 50 Yıllık Dostluğun Mektupları: Adnan Özyalçıner, Erdal Öz, Kemal Özer" paneli, "50 Kuşağının Doğuşu" söyleşisi, "50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri" paneli, 3 Kasım'da ise "Mahallem İstanbul" ve "Adnan Özyalçıner ile Fotoğraf Eşliğinde Sohbet" söyleşileri Özyalçıner'in de katılımıyla yapılacak.

Ayrıca Özyalçıner için TÜYAP tarafından hazırlanan "Mahallem İstanbul" kitabından metinler ve albümünden seçili fotoğraflar kitapla aynı adla düzenlenecek sergide okurlarla buluşacak.

ANA TEMA "EDEBİYATIMIZDA 50 KUŞAĞI"

Fuar, bu yıl için belirlenen "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana teması kapsamında özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Zeynep Oral yönetiminde Ayşegül Yüksel, Seçkin Selvi ve Engin Uludağ tarafından "50'li Yıllar ve Tiyatro", Atilla Dorsay yönetiminde Deniz Türkali ve Burçak Evren tarafından "Sinemada 50 Kuşağı", Metin Celal yönetiminde Mehmet Can Doğan, Nilay Özer, Murat Yalçın ve Erhan Altan tarafından "Dergicilikte 50 Kuşağı", Fahri Aral yönetiminde Eray Canberk ve Erol Üyepazarcı tarafından "Yayıncılıkta 50 Kuşağı" ve Doğan Hızlan yönetiminde Adnan Özyalçıner, Cevat Çapan ve Ayşe Sarısayın tarafından "50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri" başlıklı etkinlikler düzenlenecek.

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen "İlk Kitabım TÜYAP'ta" söyleşileri çerçevesinde ise yazarlar, ilk kitaplarını kitap fuarında okurların karşısına çıkaracak. Söyleşilerde otuzdan fazla ilk kitap sunumu gerçekleştirilecek.