Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşandı. Sınava geç kalma telaşı yaşayan bazı adaylar son dakikalarda okullara ulaşmaya çalıştı. Bu sırada bir genç, kullandığı otomobille sınav merkezine geldi. Aracını okul önünde bırakan genç, sınava yetişme heyecanıyla el frenini çekmeyi unutarak hızla okul kapısına yöneldi ve içeri girdi.

Genç aday sınava yetişip salonuna girerken, otomobilin el freni ise daha sonra ailesi tarafından çekildi. O anlar çevrede bulunanlar tarafından merakla izlendi.

10 SANİYEYLE HAYALLERİ KAPIDA KALDI: YKS'YE GEÇ KALAN ÖĞRENCİNİN ÜZÜNTÜSÜ KAMERAYA YANSIDI

Osmangazi ilçesindeki Bursa Anadolu Lisesi'nde YKS'ye girecek olan bir genç kız, sınav saatine saniyeler kala okul önüne geldi. Kapıların saat 10.00'da kapanması nedeniyle öğrenci içeri alınmadı. Olayı gören veliler, öğrencinin yalnızca birkaç saniye geç kaldığını belirterek, görevlilere öğrencinin sınava alınması için ricada bulundu. Uzun süre dil döken velilerin çabaları sonuçsuz kalırken, kurallar gereği görevliler öğrenciyi sınav salonuna kabul etmedi.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan genç kızın okul kapısına doğru koştuğu ve görevlilerle konuşmaya çalıştığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sınavı 10 saniye ile kaçıran öğrencinin yaşadığı üzüntü yürekleri burktu. Öte yandan sınava giren öğrencilerin aileleri okul çevresinde bekleyişini sürdürüyor.

Milyonlarca aday ter döküyor

Manisa'nın Soma ilçesinde Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek bir öğrenci, sınav öncesinde kimliğini kaybettiğini fark etti.

Durumu çevredeki velilere bildiren öğrenci için adeta zamanla yarış başladı. Sınav merkezinde bulunan veliler, öğrencinin kimliğini bulabilmek için seferber oldu.

Yapılan aramalar sonucunda kayıp kimlik sınava yalnızca bir dakika kala, saat 09.59'da bulundu.

Kimliğine kavuşan öğrenci, maratoncuları aratmayan bir koşuyla sınava yetişmeye çalıştı. Çevredekilerin alkışlarıyla koşusuna devam eden öğrenc,i son anda sınav salonuna giriş yaparak YKS'ye katılabildi. Yaşanan olay sınav merkezinde büyük heyecana neden olurken, velilerin dayanışması takdir topladı.

KİMLİĞİNİ UNUTAN ADAYIN YARDIMINA POLİS YETİŞTİ

Karaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.

25 yaşındaki Semanur Gök, kimliğini evde unuttuğunu fark edince büyük panik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri hızlı şekilde harekete geçti.

Ekipler, Semanur Gök'ü araca alarak evine götürdü. Kimliğini alan genç, polis ekiplerinin yardımıyla yeniden sınav merkezine getirilerek, sınava zamanında yetiştirildi.

Sınava yetişmenin mutluluğunu yaşayan Semanur Gök, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Çok teşekkür ederim polis ekiplerine. Sınav öncesinde kimliğimi unuttum, çok korktum. Allah razı olsun, yetiştiler" dedi.

DİYARBAKIR'DA YANLIŞ OKULA GİDEN ÖĞRENCİ, 1 DAKİKA KALA SINAVA YETİŞTİRİLDİ

Ergani ilçesinde bir kız öğrenci yanlış okula gitti. Konunun anlaşılması üzerine kız öğrenci, sınava gireceği Hilar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine emniyet güçlerinin yardımı ile saat 09.59'da gelerek, içeri girdi.