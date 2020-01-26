26.01.2020 16:24 - Güncelleme: 26.01.2020 16:24

Üç aylar, İslam aleminde çeşitli ibadetlerin yapıldığı ve kandil günlerinin yoğunluklu olarak idrak edildiği zaman dilimi olarak biliniyor. Hicri takvimde yer alan Recep, Şaban ve Ramazan ayları Müslümanlar tarafından üç aylar olarak adlandırılıyor ve heyecanla bekleniyor. Tüm vatandaşlar Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar 2020 başlangıç tarihi ne? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. 2020 Diyanet Dini günler takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olacak.

21 Mart'ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart'ta başlayacak ve 7 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek.

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başlayacak ve bu ay içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre 9. ay olan Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan Cuma günü başlayacak. 19 Mayıs Salı günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü, 24 Mayıs Pazar günü ise Ramazan Bayramının 1. günü olarak kutlanacak.

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

Müslümanlar için büyük önem arz eden üç aylarda Peygamber Efendimiz daha çok ibadet etmiş, ibadetin artırılmasını ve haramlardan sakınılmasını istemiştir. Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (sav) şöyle dua ederdi; "Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur."

Hz. Peygamber (sav) başka bir hadis-i şeriflerinde "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyururlar.Dört kıymetli aydan biridir. Bir âyet-i kerime meali:

(Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram [hürmet edilen] aylardır. (Tevbe 36)

On bir ayın sultanı olan Ramazana hazırlık Recep ayının gelmesiyle başlar.

Tövbe kapılarının sonuna kadar aralandığı bu dönemler, istisnai dönemlerdir. Yolu düzeltmek, yanlışları örtmek için önümüze gelen bu fırsatı değerlendirmeliyiz.