14 Şubat 2020 Cuma 13:03 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 13:03

2020 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. Tüm islam alemi Üç aylar ne zaman? Regaip Kandili 2020 yılında ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan ‘2020 Yılı Dini Günler Listesi’ne’ göre, İslam aleminde mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazanı kapsayan ‘üç ayların’ habercisi Regaip Kandili, bu yıl şubat ayı içerisinde idrak edilecek. 2020 Yılı Dini Günler takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi olarak nitlendirilen üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Üç aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

REGAİP KANDİLİ 2020 YILINDA NE ZAMAN?

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili, 27 Şubat Perşembe günü tüm Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı bu yıl Nisan ayına denk geliyor.

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

REGAİP NE DEMEK?

Regaib kelimesi; "çok değerli hediye, bağış, içten gelerek ve yoğun bir şekilde arzu edilen şey” anlamlarına gelmektedir. İhsanı bol olan Rabbimizden günahlarımızın mağfiretini, ömrümüzün bereketini isteyerek gündüzünü oruç, gecesini namazla geçirmemiz tavsiye edilen bir gecedir. Ayrıca bu gece, bundan sonra gelecek olan kutsal gecelerin ve Ramazan ayının ilk habercisidir. Nitekim Recep ayının başlangıcında Peygamberimizin şöyle dua ettiği rivayetler arasında yer almaktadır: “Ey Allah’ım, recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 259)

Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.