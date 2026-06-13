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Yaşam

Üç çocuğuyla sır oldu! Komşularına söylediği son sözler ortaya çıktı

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Fatma Şen, en büyüğü 6 yaşında olan üç çocuğuyla birlikte 4 gün önce ortadan kayboldu. Taşınma hazırlıkları yapıldığı sırada komşularına 'Çocuğum düştü, gitmem gerekiyor' diyerek evden ayrılan ve Kırıkkale'ye otobüs bileti aldığı belirlenen anne ile çocuklarının bulunması için emniyet güçleri alarm başlattı.

IHA13 Haziran 2026 Cumartesi 10:01 - Güncelleme:
Üç çocuğuyla sır oldu! Komşularına söylediği son sözler ortaya çıktı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Fatma Şen, en büyüğü 6 yaşında olan üç çocuğuyla birlikte 4 gün önce ortadan kayboldu. Ailesi, anne ve çocuklardan haber alamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Eşi Mustafa Şen, yeni taşınacakları evde hazırlık yapıldığı sırada yaşanan olayın ardından eşi ve çocuklarının kaybolduğunu söyledi.

Şen, kayınpederi ve kayınvalidesinin tarlaya gitmesinin ardından Fatma Şen'in çocuklarıyla birlikte evden ayrıldığını, komşulara ise çocuğunun düştüğünü ve gitmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

Dört gündür eşi ve çocuklarını aradıklarını belirten Mustafa Şen, yaptıkları araştırmada Fatma Şen'in Kütahya'dan Kırıkkale'ye otobüs bileti aldığını öğrendiklerini söyledi. Eşinin ve çocuklarının akıbetini bilmediklerini dile getiren Şen, çocuklarının sağ salim bulunmasını istediğini kaydetti.

Fatma Şen'in kız kardeşi Emine Bülbül ise kayıp çocukların 3, 5 ve 6 yaşlarında olduğunu belirterek, 3 yaşındaki Murat'ın ayağındaki rahatsızlık nedeniyle düzenli tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Ablasının birileri tarafından kandırılmış olabileceğini öne süren Bülbül, elde ettikleri bilgilere göre Fatma Şen'in Kütahya Otogarı'ndan Kırıkkale'ye gittiğini, ancak sonrasına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

Baba Murat Bülbül de kızından çok küçük yaştaki torunlarının güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek, devlet yetkililerinden destek beklediklerini söyledi.

Polis ekiplerinin kayıp anne ve üç çocuğun bulunması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

  • kayıp kadın
  • kayıp anne
  • kayıp çocuk

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