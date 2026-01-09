İSTANBUL 9°C / 7°C
Yaşam

Üç il için kar alarmı: Meteoroloji uyardı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

IHA9 Ocak 2026 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Üç il için kar alarmı: Meteoroloji uyardı
Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği; yağışların özellikle Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus görüleceği tahmin ediliyor.

Bölge için kuvvetli kar yağış uyarısında bulunan meteoroloji uzmanları, "Bölgemizde kar yağışının özellikle Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek (Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, tipi, çığ riski v.b) olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı. Uzmanlar bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

