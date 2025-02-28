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Yaşam

Üç kızına ''BJK'' şeklinde kodlanan isimler verdi

Mersin'de yaşayan fanatik Beşiktaş taraftarı Mahmut Köse, üç çocuğuna kulübün baş harflerinden oluşan 'BJK' şeklinde kodlanabilen isimler verdi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 10:49 - Güncelleme:
Üç kızına ''BJK'' şeklinde kodlanan isimler verdi
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Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde ikamet eden 45 yaşındaki Köse, siyah-beyazlı kulübe olan sevgisini yaşatmak için çocuklarına "BJK" olarak kodlanabilen isimler koymayı hayal etti.

Evlendikten sonra eşi Nursel'den onay alan Köse, 2015'te dünyaya gelen ilk kızına Buğlem Jale Köse, 2017'de doğan ikiz çocuklarına da Bilge Jülide Köse ve Betül Jale Köse isimlerini verdi.

- "HAYALİM ÇOCUKLARIMLA BEŞİKTAŞ'I SAHASINDA İZLEMEK"

Köse, gazetecilere, taraftarı olduğu Beşiktaş'ı çok sevdiğini dile getirdi.

Hayatının her anında takımına destek olmaya çalıştığını anlatan Köse, şöyle konuştu:

"Eşim kırmadı ve çocuklarımızın isimlerinin böyle olmasını kabul etti. Beşiktaş sevdamız devam ediyor. İsimlerin birbiriyle uyumlu olmasına dikkat ettik. Kızlarımın isimlerini merak ederek soranlara durumu anlatıyoruz, onlar da 'İlginç.' diye tepki veriyorlar. Hayalim çocuklarımla Beşiktaş'ı sahasında izlemek."

Köse, Mersin Beşiktaşlılar Derneğinin kızı Buğlem Jale Köse'ye doğum günü sürprizi yaptığını, kendilerine destek olduğunu kaydetti.

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