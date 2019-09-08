2019-2020 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmenlik yapmak isteyen öğretmen adayları okulların açılmasına sayılı günler kala sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekliyorlar. Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanıyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl duyuruluyor? gibi soruların yanıtları tüm öğretmen adayları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 29 Ağustos tarihinde başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları 6 Eylül 2019 tarihinde sona erdi. Şimdi gözler ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarına çevrildi. Ücretli öğretmenlik sonuçlarının açıklanmasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları 29 Ağustos 6 Eylül 2019 tarihleri arasında kabul edildi. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmenlik yapmak isteyen adaylar okulların açılmasına sayılı günler kala sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekliyorlar.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Ücretli öğretmenlik sonuçları telefon ya da sms yolu ile başvuru yapan adaylara bildiriliyor. Sonuçların yüzde 90'ı bu yöntemle görev alan veya alması muhtemel kişilere bildiriliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resni web siteleri üzerinden de liste veya duyuru şeklinde açıklanabiliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Başvuru iki aşamada yapılıyor. İlk sayfada dönem bilgisi ve kişi bilgileri çıkıyor. Bu aşamada aktif kullanılan cep telefon numaraları ve e-posta adresleri güncellenebiliyor. Akabinde eğitim bilgilerinin girilmesi isteniyor. Eğitim bilgileri seçenekleri şu şekilde sıralanıyor:

"Formasyonum var."

"Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum."

"Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum."

"Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum."

Eğitim bilgilerinin seçilmesi halinde çıkan ikinci sayfada tercih bilgileri dolduruluyor. Bu alanda ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz görüntülenir. Tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi aşağıdaki alandan seçmeniz zorunludur. Birden fazla tercih yapabilirsiniz.

İkinci aşamada il, ilçe ve branş seçini yapılıyor. Bu alanda sadece ilgili yıllarda alınmış olan KPSS10 VE KPSS121 puan türündeki puan bilgisi seçilebiliyor. KPSS bilgisi girilmesi zorunlu olmuyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)

Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

2 yıllık önlisans mezunları ile üniversitelerin 3. ve 4. Sınıf öğrencileri öğrenim belgeleri ile ihtiyaç duyulan branş olduğu durumda başvuru yapabilmektedirler.