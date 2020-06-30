30 Haziran 2020 Salı 10:07 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 10:07

Ezel dizisindeki rolü ile parlayan ve geçtiğimiz günlerde 6 aylık hapis cezası sona eren oyuncu Ufuk Bayraktar'ın nereli olduğu ve hayatı bugün en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar, sosyal medyada eşi Ufuk Bayraktar’ın başkalarıyla olan mesajlaşmalarını yayınladı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar Ufuk Bayraktar ve eşi Merve Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar nereli? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar

Ufuk Bayraktar, özellikle Ezel dizisi ve Dağ filmlerindeki rolü ile yıldızı parlayan oyuncu oldu. Daha sonrasında cezaevine giren ve yaklaşık 6 ay hapis yatan Ufuk Bayraktar, şimdi de mesaj olayı ile gündemde. Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar, başarılı oyuncunun başkaları ile olan mesajlaşmalarını sosyal medyada ifşa etti. İşte yapılan paylaşımlar ve çiftin merak edilen hayatı…

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar (d. 12 Eylül 1981, İstanbul, Türkiye),Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Liseyi Gürsoy Koleji’nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar’ın Cihangir’de işlettiği Firuzağa Kahvesi’nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan’ın İklimler, Semih Kaplanoğlu’nun Yumurta, Cemal Şan’ın Ali’nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ’ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

atv’de yayılanan Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz’in oynadığı “Ramiz Dayı” karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.

Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır.

MERVE BAYRAKTAR KİMDİR?

Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktardan Efe Cevahir Bayraktar adında erkek çocuğuna sahiptir.