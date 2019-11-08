Acun Ilıcalı bir magazin programında yaptığı açıklamayla birlikte Survivor Ünlüler Gönüllüler'e yüzde 90 katılacak olan ikinci ismi dile getirdi. Daha önce Survivor şampiyonu olan Uğur Pektaş bu yıl Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında yer alabilir. Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasının hemen ardından Uğur Pektaş Survivor'a mı katılıyor? Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Popülerliğini Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Komiser Murat karakteri ile yakalayan Uğur Pektaş'a dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

UĞUR PEKTAŞ SURVİVOR'A MI KATILIYOR?

Acun Ilıcalı bir magazin programında yaptığı açıklamayla birlikte, Survivor'a yüzde 90 olarak katılacak ismin Uğur Pektaş olduğunu açıkladı.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Ekranlarda yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir. Murathan isminde bir oğulları olmuştur.