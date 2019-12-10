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Uğurkan Erez kaç yaşında? Doya Doya Moda jürisi Uğurkan Erez kimdir?

Uğurkan Erez kaç yaşında? Doya Doya Moda jürisi Uğurkan Erez kimdir? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda izleyicileri tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor. Doya Doya Moda jürisi Uğurkan Erez hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Uğurkan Erez'e dair tüm merak edilenler..

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TV8 ekranlarında yeni başlayan ve çok sevilen yarışma programı Doya Doya Moda izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Doya Doya Moda'da 4 jüri üyesi bulunuyor. Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor. Doya Doya Moda izleyicileri yarışma hakkında araştırmalar yapıyorlar. Uğurkan Erez kaç yaşında? Doya Doya Moda jürisi Uğurkan Erez kimdir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Uğurkan Erez hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 

 
DOYA DOYA MODA JÜRİSİ UĞURKAN EREZ KİMDİR? 
Uğurkan Erez Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok önemli organizasyonların değişmez koreografı’dır. 1954 yılında aslen Vize Kırklareli’nde dünyaya gelmiştir.
 
1998’de Koreograf ve mankenlik ajansı kuran Erez Huysuzla Dans Eder misin, Bugün Ne Giysem, Benim Stilim Bu Tarz Benim gibi çeşitli yarışmalarda jüri görevini üstlenmiştir.
 
Billur Erez isminde modacı bir kızı vardır. 1998 yılında kurmuş olduğubir Koreograf ve mankenlik ajansının sahibidir.

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