Yaşam

Ukrayna'dan geldi, İslamiyet'i seçti! Müslüman olup Meryem ismini aldı

Antalya'da İslamiyet'e olan ilgisi cami ziyaretleriyle artan Ukraynalı yoga eğitmeni Olena Komanenkova, Müslüman olarak Meryem adını aldı.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 09:52 - Güncelleme:
Uzun yıllar İslamiyet'e ilgi duyan Komanenkova, ilk kez 2024'te geldiği Antalya'da camileri gezerek İslamiyet'i yakından tanıma fırsatı buldu.

Bu süreçte oğlu Emir'in kaza geçirmesi üzerine kendini iyi hissettiği için camilere daha çok giden Ukraynalı kadın, Kaleiçi'ndeki Şehzade Korkut Camisi'ni ziyareti sırasında Kültürlerarası İletişim Merkezi (KİM) Vakfı gönüllüleriyle tanıştı.

Gönüllülerden ve cami imamından İslam hakkında aldığı bilginin ardından Müslüman olmaya karar veren ve "Meryem" adını seçen Komanenkova için aynı camide ihtida merasimi düzenlendi.

Antalya Müftü Vekili Talat Özmet, Akdeniz Üniversitesi Cami imam hatibi Mehmet Koşuk, KİM Vakfı Antalya Sorumlusu Abdullah Aykut, cami cemaati ve Komanenkova'nın arkadaşlarının yer aldığı merasim Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Özmet'in kendisine İslam'ın şartları ve iman esasları hakkında bilgi vermesi sonrası şehadet getiren Komanenkova, Müslüman oldu.

Burada konuşan Özmet, İslam'ın önceki günahları silip yok ettiğine inandıklarını ifade ederek, "Kardeşimiz şu anda tertemiz bir amel defterine sahip oldu. Rabb'imiz, Meryem kardeşimizi ölünceye kadar iman üzere, İslam üzere eylesin." dedi.

"YILLAR ÖNCE İSLAM'A MERAKIM BAŞLADI"

İhtida belgesini alan Komanenkova, gazetecilere, yıllar önce İslam'a merakının başladığını, bu nedenle oğluna da Emir ismini verdiğini söyledi.

Oğlu Emir ile 7 aylıkken Türkiye'ye geldiklerini ve bir süre sonra oğlunun kaza geçirdiğini anlatan Komanenkova, oğlunun rahatsızlığı sürecinde camilere gitme isteği duyduğunu ve cami ziyaretlerine başladığını kaydetti.

Komanenkova, ziyaretlerin İslamiyet'e olan ilgisini artırdığını belirterek, "Camiye geldiğim zamanlarda 'İnşallah bu dinle şereflenirim.' diye dua ediyordum." ifadesini kullandı.

Bir cami ziyareti sırasında tanışarak arkadaş olduğu birinin kendisini cami imamıyla görüştürdüğünü, sonrasında Müslüman olmaya karar verdiğini dile getiren Komanenkova, şöyle konuştu:

"Ukrayna'da yaşıyorum ama Türkiye'de yaşamayı çok istiyorum. Lisede bir rahatsızlık geçirdim, o yüzden spora ve yogaya başladım. Daha sonra bunun derslerini vermeye başladım. Müslüman olduktan sonra artık yogaya ihtiyaç duymuyorum, Rabb'ime ibadet etmek yetiyor bana. Artık kızlara yönelik online cimnastik dersi veriyorum."

