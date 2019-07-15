‘Ulu Çınar’ın Kuşları çizgi filminin konusu nedir? ‘15 Temmuz’ konulu çizgi film Ulu Çınar’ın Kuşları saat kaçta?’ sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TRT Çocuk, çocuklara birlik, beraberlik ve dayanışmanın gücünü anlatmak için hazırladığı çizgi film projesi "Ulu Çınarın Kuşları" TRT ekranlarında çocuklarla buluşacak. 15 Temmuz Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan çizgi filmin, minik izleyicilerde vatan sevgisini pekiştirmesi hedefleniyor. Çizgi filmin konusu, farklı kuş türlerinin bir arada mutlu bir şekilde yaşadığı ulu çınar, bu ağacı ele geçirmek isteyenlerin tehdidi altındadır. Bunun önündeki en büyük engel ise kuşların birlikteliğidir. Ağacı ele geçirmek isteyenlere karşı verilen mücadele anlatılır. Ulu Çınarın Kuşları çizgi filmi, bu akşam 20.00'de TRT Çocuk kanalında izlenebilecek. İşte detayları…

ULU ÇINAR’IN KUŞLARI ÇİZGİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

TRT Çocuk, "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" için "Ulu Çınarın Kuşları" adlı çizgi film projesi ile izleyici karşısına çıkıyor.Çocuklarda vatan sevgisini, birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu pekiştirmeyi hedefleyen çizgi filmin konusu kısaca şu şekilde:

"Farklı kuş türlerinin bir arada mutlu bir şekilde yaşadığı ulu çınar, bu ağacı ele geçirmek isteyenlerin tehdidi altında. Bunun önündeki en büyük engel ise kuşların birlikteliği. Ağacı ele geçirmek isteyenler hırsları yüzünden, kendilerinin de yaşam alanı olan ağacı ateşe veriyor. Onlarla sonuna kadar mücadele eden ağaç sakinleri, canları pahasına da olsa ulu çınarı korur ve felaketten kurtarıyor."

15 Temmuz Derneği’nin katkıları ile hazırlanan çizgi filmin yönetmenliğini Orhan Bal üstlendi, hikayesini Figen Yaman Çoşar kaleme aldı.

ULU ÇINAR’IN KUŞLARI ÇİZGİ FİLMİ SAAT KAÇTA?

Ulu Çınarın Kuşları, bu akşam saat 20.00’de TRT Çocuk ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.