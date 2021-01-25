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Yaşam

Uluabat Gölü'nde kaçak avlanıyorlardı... Yakalandılar

Bursa'da, Uluabat Gölü'nde yasak olmasına rağmen canlı mühreyle avlanan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 15:57 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:57
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Göl çevresinde kontrollerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, kendilerini görünce hafif ticari araçla kaçan kişileri takibe aldı.

Araçtan 2 ayrı yerde sazlık alanlara bazı malzemelerin atıldığını tespit eden ekipler, Uluabat Mahallesi'nde inip kaçmaya çalışan O.T. (34) ve R.T'yi (65) yakaladı.

Kaçak avlanan bu kişilerin malzemeleri attığı sazlıklarda arama yapan ekipler, 2 çuvalın içinde mühre olarak kullanılan 11 ördek ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Ava kapalı günde belgesiz ve kotasız, canlı mühre kullanarak ruhsatsız ve takozsuz tüfeklerle avlandıkları anlaşılan O.T. ve R.T'ye 15 bin lira ceza verildi.

Ele geçirilen ördekler ve tüfekler ise Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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