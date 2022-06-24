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Yaşam

Uludağ yolunda navigasyon uçuruma sürüklüyor

Bursa'dan Uludağ'a çıkacakları navigasyondaki harita uçurumlu ve eğimi fazla yola yönlendirince vatandaşlar yolun girişine pankart asarak sürücüleri uyarmaya başladı.

IHA24 Haziran 2022 Cuma 09:28 - Güncelleme:
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Uludağ'a çıkacak olan vatandaşlar navigasyona adres yazdıklarında ana yoldan değil de Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'ndeki kestirme yola yönlendiriliyor.

Bu yolda eğim fazla ve keskin virajlarla dolu olunca çok sayıda araç kaza yapıyor ve yolda kalıyordu. Çok sayıda araç sürücüsü bu yola girip kazan yapınca mahalleli de yolun başına şu uyarı yazısını astı:

"Dikkat; navigasyona aldanıp Uludağ yoluna çıkış için bu yolu kullanmayın. Tehlikeli viraj ve yokuş"

Mahalle sakinleri sürücüleri sözlü de uyarıyor Navigasyonla bu yola gelen Uludağ yoluna çıkacak sürücüler pankartı görünce geri dönerek başka yolu kullanıyor.

Bu yolda çok sayıda kazanın yaşandığını ifade eden mahalle sakini Rami Avcı, "Mahallemizde bulunan bu yol Uludağ yoluna çıkıyor. Fakat yolun eğimi çok fazla ve çok dik. Navigasyon araçları buraya getiriyor. Bu araçlar bu dik ve virajlı yolu kullanınca yolda kaza yapıyordu. Kazalar çok fazla olunca pankart asılarak önlem alındı. Bu pankartı gören sürücüler geri dönerek başka yolu deniyor" dedi.

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