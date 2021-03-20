Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

AA 20 Mart 2021 Cumartesi 14:25 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 14:27

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışıyla hafta sonu pistlerde yoğunluk yaşanıyor.

Otellerde konaklayan tatilciler ve günübirlikçiler, Uludağ'da karın keyfini çıkarıyor.

Kış sezonunun marta kadar uzatıldığı Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ndeki pistlerde tatilciler, kayak, kızak ve snowboard yapıyor.

Jandarma ekipleri ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tatilcileri zaman zaman anonslarla maske ve mesafe konusunda uyarıyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın alında 8, en yüksek sıfır derece olduğu bölgede kar kalınlığı 145 santimetre ölçüldü.