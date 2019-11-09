23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Uludağ'da nefes kesen müthiş keşif

Bursa'da Uludağ'ın zirvesinin güneyinde yer alan Aras Şelalesi gözelerinde 100 metrelik mağara keşfedildi. Uzmanların zor şartlarda yaptığı keşif kamera ile görüntülendi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtma Müdürlüğü desteğiyle ULUDAK (Uludağ Dağcılık Kulübü) ve MAD (Mağara Araştırma Derneği) ortak faaliyeti olarak yapılan araştırmada, Uludağ'ın güney yüzünde Aras şelalesinin gözelerinde, 100 metreye ulaşan mağara, ilk kez İsmet Şentürk'ün fotoğraflarıyla görüntülenerek haritalandı.

Mağara Araştırma Derneği Bursa Şube Başkanı Attila Ülgen, ''Dik bir yamacın kenarında yalaşık 15 metre yüksekte bulunan mağaranın içi uzun yıllardır merak konusuydu. Ancak iyi bir kaya tırmanışçısının tırmanabileceği kadar yüksekte bulunan mağaraya 2015 yılı Nisan ayında giden Uludak ekibi, öncesinde düşen çığ sebebiyle mağaranın önüne yığılan kar sayesinde mağaraya kolayca ulaşıp mağara hakkında bilgi sahibi olmuştu. Bu kez gereken ekipman ile birlikte iki derneğin ortak çalışmasıyla mağaranın tamamı haritalandı. Suyun çok olduğu zamanlarda girilmesi mümkün olmayan mağara amatörler için tehlikeli olabilir. Oldukça soğuk suda göğüs hizasına kadar suya girilerek gezilen mağara, dar ve suyun aşındırmasıyla oldukça keskin kayalar içeriyor. Mağaranın ağzına tepeden hat döşeyerek inen ekip içerideki soğuk suyun etkisiyle biraz zorlandı. Mağaracılarla dağcıların ortak çalışmaları ile henüz açığa çıkmamış başka mağaraların da tescili yapılarak envantere kazandırılacak'' dedi.

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump, 14 Kasım'da Stoltenberg ile görüşecek

Trump, 14 Kasım'da Stoltenberg ile görüşecek

Meteoroloji duyurdu: 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji duyurdu: 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' mesajı

Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur

Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur

Galatasaray işi ilk yarıda bitirdi

Galatasaray işi ilk yarıda bitirdi

Youtube ve Facebook ihbarcının kimliğini gizleyecek

Youtube ve Facebook ihbarcının kimliğini gizleyecek

Türkiye pazarını franchise ile yokluyorlar

Türkiye pazarını franchise ile yokluyorlar

Klip çekimi için eline aldığı yılan Amerikalı Rapçiyi ısırdı

Klip çekimi için eline aldığı yılan Amerikalı Rapçiyi ısırdı
 

POPÜLER HABERLER

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Görenleri şaşırtıyor: 295 bin TL değer biçildi

Görenleri şaşırtıyor: 295 bin TL değer biçildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA