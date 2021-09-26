Umay ne demek? Umay isminin anlamı nedir?

26 Eylül 2021 Pazar 13:05 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 13:05

Umay isminin anlamı anne ve baba olacak kişiler tarafından internet ortamında aranmaya başlandı. Umay, çok eski dönemlerden beri Türklerin kullandığı isimler arasında yer alıyor. Son dönemlerde internette araştırılan isimlerin başında gelen Umay ne demek? İşte Umay'ın kelime anlamı...

UMAY NE DEMEK?

Umay, kökeni Türkçe olan en güzel isimler arasında yer almaktadır.

Genellikle kız çocukları için kullanılan bir isimdir. Özellikle tarihi oldukça eskiye dayanan ve birçok Türk Devleti'nde kullanılan isimler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Umay ismi hakkında bilgi almaya çalışırken, Ayrıca Kur'an'da geçip geçmediğini de öğrenmeye çalışıyor.

UMAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Umay, birden fazla anlama gelen ve her anlamı ile beğeni toplayan en güzel isimlerden biridir.

- Orhun Yazıtları'nda yer alan, kadınları ve çocukları koruduğuna inanılan Tanrı,

- Devlet Kuşu,

- Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü olan en önemli tanrıça,

Umay, son dönemlerin en sevilen ve popüler isimleri arasında yer almaktadır. Tek başına kullanılabileceği gibi farklı isimlerle bir araya getirerek güzel bir kombin yaratmak mümkün. Anne ve babalar adına kız çocukları için öne çıkan isimlerden biridir.

UMAY İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Umay, değişik anlamlara gelen ve her anlamıyla güzel bir karşılık bulan özel Türkçe isimlerden biridir. Umay ismi Kur'an'da yer almaz.