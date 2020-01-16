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Yaşam

Ümmü Gülsüm'den sahte hesap uyarısı

Artvinli Çevre Mühendisi Ümmü Gülsüm Genç (27), katıldığı yarışma programıyla ilgi odağı olmasının ardından, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesini istedi.

DHA16.01.2020  11:00 - Güncelleme: 16.01.2020  11:00

Geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle 4 yaşından beri konuşamayan Ümmü Gülsüm Genç, katıldığı bir yarışma programında, 125 bin TL ödül kazandı. Sosyal medyada gündem olan Ümmü Gülsüm, memleketi Artvin'in de gurur kaynağı oldu. Güler yüzü, enerjisi, azmi ve yarışmadaki performansı ile izleyenlerin dikkatini çeken çevre mühendisi Ümmü Gülsüm, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesini istedi.

Sahte hesaplar açarak kendi adına paylaşımlar yapıldığına dikkat çeken Ümmü Gülsüm, gerçek ve tek hesabının Instagram'da olduğunu belirterek, "Bu benim tek sosyal medya hesabımdır. Lütfen adıma açılmış başka sosyal medya hesaplarına ve paylaşımlara itibar etmeyiniz. Twitter'da paylaşım yapan hesap bana ait değildir" notuyla uyarı paylaşımında bulundu.

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