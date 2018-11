Ünal Silver kimdir Diriliş Ertuğrul'un Umur Bey'i Ünal Silver kaç yaşında nerelidir? Milyonları ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Umur Bey tarihte neler yaptı?Ege Denizi’nde kurduğu büyük donanmayla yılarca Haçlı, Ceneviz ve Bizans donamalarına kök söktüren Umur Bey ilk Türk denizcilerimizden biridir. 1328 yılında İzmir Kalesi’ni ve limanını Cenevizlerden alan Gazi Umur Bey ertesi yıl sekiz gemilik filosuyla denize açıldı ve Çanakkale Boğazı’nda ilk savaşını gerçekleştirdi. 1329 da Saruhan ve Menteşe beyleriyle birlikte haraket ederek Haçlı Donanması’nı ağır bir yenilgiye uğrattı. 7 Kasım Çarşamba günü yeni sezonu başlayacak olan TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'a Umur Bey (Ünal Silver) katılacak .Diriliş Ertuğrul'un Umur Bey’i kimdir? Diriliş Ertuğrul'un Umur Bey'i Ünal Silver hakkında detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Umur Bey ya da tam sanıyla Aydınoğlu Gazi Umur Bey, Aydınoğulları Beyliği’nin ikinci ve en ünlü beyidir. Denizci olarak büyük şöhret kazanmış bir Türk askeri ve devlet adamıdır. Şair Enverî tarafından "Düstûr-Nâme” adlı eserde hayatı destanlaştırılmış bir şekilde anlatılır. Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü, Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney Dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı.

ÜNAL SİLVER KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü, Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney Dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı. Ünal Silver'ın bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş adında Köln'de yaşayan pedagog bir kızı vardır. Tecrübeli oyuncu son olarak Diriliş Ertuğrul'da Umur Bey karakterine hayat verecek.

Ünal Silver’in Oynadığı Dizi Ve Filmler

Aşk Yalanı Sever

Benim İçin Üzülme

Kuzey Güney

Zenne

Dedemin İnsanları

Beni Unutma

Deli Saraylı

Gönül Çelen

Bir Bulut Olsam

Gölge

Sessiz Fırtına

Yalancı Yarim

Hokkabaz

Üçe Karşı Truva

Alles Getürk

UMUR BEY KİMDİR?

Umur Bey ya da tam sanıyla Aydınoğlu Gazi Umur Bey, Aydınoğulları Beyliği’nin ikinci ve en ünlü beyidir. Denizci olarak büyük şöhret kazanmış bir Türk askeri ve devlet adamıdır. Şair Enverî tarafından "Düstûr-Nâme” adlı eserde hayatı destanlaştırılmış bir şekilde anlatılır.

1309 yılında Leşkeri-eli’nde (Aydınoğlu topraklarında) dünyaya geldi. Aydınoğulları Beyliği’nin kurucusu Aydınoğlu Mehmet Bey’in beş oğlundan ikincisidir. İsmi “' işler, yükümlülükler, görevler“ anlamına gelir. İslami lakabı; “Dinin güzelliği” anlamına gelen “Bahaüddün”’dir. Genç yaşta İzmir valiliğine atandı ve babasının Ayasuluk’ta (bugünkü Selçuk) kurduğu donanma ile korsanlık yaparak ün kazandı[1]. Sakız Adası, Bozcaada, Eğriboz, Mora Yarımadası ile Rumeli sahillerine akınlar düzenledi. Babasının ölümünden sonra diğer kardeşlerinin de onayıyla 1334 yılında beyliğin başına geçti. Saltanatı, 1348’de ölümüne dek 14 yıl sürdü. Beylik, onun idaresi altında en parlak günlerini yaşadı.

Umur Bey, İzmir kuşatması sırasında kale surlarına tırmanırken atılan oklarla hayatını kaybetti. Cenazesi, Birgi’de babasının yanına defnedidi. Yerine ağabeyi Hızır Bey geçti. Umur Bey’in hayat hikayesi, yaptığı fetihler, akınlar, deniz seferleri Osmanlı Devleti’nin Fatih dönemi vakanüvislerinden olan Enverî tarafından 1465’te kaleme alınan “Düsturname-i Enveri”’de ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

Yazar, şair ve alimleri koruyan bir devlet adamı olarak tanınan Umur Bey’in Kelile ve Dimne’yi ilk defa Farsça’dan Türkçe’ye çevirttiği bilinir[5]. Ayrıca koruyucu hekimliğe dair bir tıp eseri olan “Tabiatname” Umur Bey adına “Tutmacı” tarafından Farsça’dan Oğuz Türkçesi’ne çevrilmiştir.

DENİZLER FATİHİ UMUR BEY

Ege Denizi’nde kurduğu büyük donanmayla yılarca Haçlı, Ceneviz ve Bizans donamalarına kök söktüren Umur Bey ilk Türk denizcilerimizden biridir. 1328 yılında İzmir Kalesi’ni ve limanını Cenevizlerden alan Gazi Umur Bey ertesi yıl sekiz gemilik filosuyla denize açıldı ve Çanakkale Boğazı’nda ilk savaşını gerçekleştirdi. 1329 da Saruhan ve Menteşe beyleriyle birlikte haraket ederek Haçlı Donanması’nı ağır bir yenilgiye uğrattı.

Aydınoğlu Beyliğinin kurucusu Aydınoğlu Mehmet Bey’in ikinci oğludur. Lakabı Dinin güzelliği anlamına gelen “Bahaüddün dir. Babasının ölümünden sonra 1334 henüz yirmi beş yaşındayken tahta çıkmıştır. Onun zamanında beylik en parlak dönemini yaşamıştır. Gözüpekliği ve atılgan kişiliğiyle tanınan Umur Bey Türk milletinin tarih boyunca yetiştirdiği en büyük kahramanlardan biridir. Destansı hayatı ve savaş meydanlarında kazandığı büyük zaferler on altıncı yüz yılın ünlü şairlerinden Enveri’nin yazdğı Düsturname adlı eserde epik bir dille anlatılır.

1329’da İbrahim Bahadır Bey ile birlikte Bozcaada’ya çıktı. Bu arada donanması gün geçtikçe büyüyordu. 1330 yılında 45 gemiyle Sakız adasına baskın yaptı. 1332de Saruhanoğlu Timur Bey ile Çanakkale Boğazı’nı zapt edip Bizans Donanması’nı Marmara Denizi’ne hapsetmek için Gelibolu’ya asker çıkardı. 1333 yılında Venediklilere karşı yaptığı Eğriboz Deniz seferinde 250 gemiye komuta ediyordu. Aynı yıl 170 gemi ile Yunanistan kıyılarına saldırdı. Askerleriyle birlikte Atina kapılarına dayandı.

GEMİLERİ KARADAN YÜRÜTEN İLK TÜRK

Bazı araştırmacılar Gazi Umur Bey’in 1338 yılında Fatih Sultan MehmetHan’dan tam 115 yıl önce Karadeniz seferi esnasında 300 gemiden oluşan donanmasını karadan yürüterek Patras Körfezi’ne geçirdiğini söylemektedir. Bu teze göre Türk tarihini çok iyi inceleyen Fatih Sultan Mehmet Umur Bey’in bu dahice hareketinden ilham alarak gemilerini karadan Haliç’e indirmiş ve savaşın kaderini değiştirmiştir. Bu nedenle Gazi Umur Bey’den “gemileri karadan yürüten ilk Türk” olarak bahsedilir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZONA BU HAFTA BAŞLIYOR

Yeni sezona bu hafta başlayacağı geçtiğimiz hafta belli olan Diriliş Ertuğrul, TRT 1 yayın akışı içerisine de dahil edildi. Geçtiğimiz çarşamba günü Engin Altan Düzyatan'ın sunduğu 3'te 3 isimli tarih programını dizinin saatinde yayınlayan TRT, bu haftanın programına Diriliş Ertuğrul'u dahil etti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER EKRANA GELECEK?

Moğolların istilasını kabul etmeyen ve Ertuğrul Gazi, Söğüt'te reayanın güvenini kazanmayı başarmıştır.

Ertuğrul Bey’in öncülüğündeki Kayılar, yeni yurtları Söğüt’e yerleşeli on yıl olmuş; geçen bu on yıllık sürede Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı’nda Moğollar’a yenilmiş ve devlet Moğol tahakkümü altına girmiştir. Fakat Ertuğrul, her şeye rağmen Söğüt’ü ihya etmiş, buradaki müslim ve gayrimüslim ahalinin güvenini kazanmıştır. Diğer taraftan oğullarını da bizzat kendisi büyütüp yetiştirmiştir.

Ertuğrul’un Söğüt’teki gücü, Moğolları rahatsız eder. Moğollar, tahakküm altına aldıkları Selçuklu vezirleri aracılığıyla Ertuğrul’un gücünü kırmak için harekete geçer. Bu zamana kadar Söğüt’te vergileri toplayan Ertuğrul iken, bundan sonra vergileri toplamakla başka bir oba vazifelendirilir. Ayrıca bu obaya Söğüt’te yurt verilir. Bu obanın beyi, kızını casusluk faaliyetleri için önden Söğüt’e gönderir ve kızın yolu Osman vasıtasıyla Ertuğrul ile kesişir. Bundan sonra Ertuğrul ile bu kız ve obası arasında büyük olaylar baş gösterir.

Diğer taraftan geçen yıllar içinde, Söğüt’ün Türkler tarafından ihya edilmesini kabullenemeyen ve Söğüt’ü Ertuğrul’un elinden almak isteyen gizli bir örgüt ortaya çıkar. Bu örgütün lideri, farklı bir kılıkta Ertuğrul Bey’in en yakınlarına kadar sızmayı başarmıştır. Adamlarını da farklı kimliklerle Söğüt’ün her tarafına yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey’in gücünün daha fazla yükselmesini istemeyen bu örgüt, her koldan gizli faaliyetlerle Ertuğrul’a saldırmaya başlar.

Bir tarafta devletin tahakküm altında olması, bir tarafta Moğol baskıları, bir tarafta da bunları fırsat bilen gizli örgütün Söğüt’ü Türklerden almak için harekete geçmesi, Ertuğrul’u büyük bir kıskacın içine sokacaktır.

Ertuğrul, tüm bu çetin şartlar altında obasını ve evlatlarını bu tehlikelerden koruyabilecek midir?

Bu büyük cenderede Ertuğrul’un en büyük destekçileri kimler olacaktır?

Devletin tahakküm altına girmesi ve gücünü kaybetmiş olması, Ertuğrul’u hangi gayeye yönlendirecektir?