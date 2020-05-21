İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7964
  • EURO
    7,4496
  • ALTIN
    376.786
  • BIST100
    102649
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • UNESCO mirası Hevsel Bahçeleri'ne dökülen molozlar temizlendi
Yaşam

UNESCO mirası Hevsel Bahçeleri'ne dökülen molozlar temizlendi

Diyarbakır'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulanan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen moloz ve hafriyatların temizlenme işlemi tamamlandı. Temizlenme işleminin ardından Hevsel Bahçeleri, doğal görünümüne kavuştu.

DHA21 Mayıs 2020 Perşembe 19:44 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 19:44
ABONE OL

Almanya'nın Bonn kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen, 39'uncu UNESCO Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda kentteki tarihi surlar ile Türkiye'nin 14'üncü miras alanı olarak Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri, uyarılara aldırış etmeyen kişiler tarafından dökülen moloz ve hafriyatlarla kirletilmişti.

DOĞAL GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU

Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatların görüntülerinin yayınlanması üzerine Sur Belediyesi ve Kaymakamlığı, harekete geçmişti. Belediye ekiplerinin, önceki gün iş makineleriyle Hevsel Bahçeleri'ne girerek başlattığı molozları kaldırma çalışmaları tamamlandı. Moloz ve hafriyatların temizlenmesinin ardından Hevsel Bahçeleri, eski doğal görünümüne kavuştu.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, dökülen moloz ve hafriyatların kaldırma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Hevsel Bahçeleri 7 bin yıldır olduğu gibi tertemiz bir şekilde doğal hayata hizmet edecek" dedi.

Öte yandan, Hevsel Bahçeleri'ne moloz ve hafriyat dökenler hakkında başlatılan idari ve adli işlemler ise devam ediyor.

5 uçaklık filoyla kurulmuştu… Dünyanın en çok ülkesine uçan THY 87 yaşında!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.