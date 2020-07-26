Üniversite öğrencisi genç kız, kadın cinayetlerine dikkati çekmek için taştan heykel yaptı

AA 26 Temmuz 2020 Pazar 21:17 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 21:17

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Ögüt, Ağlasun ilçesine yaklaşık 4 kilometre uzakta, makilik yamaçtaki müstakil evlerinde ailesiyle yaşıyor.



Doğadaki nesnelere doğal malzemelerle resim ve insan portreleri yaparak yeteneğiyle medyada dikkati çeken Öğüt, bu sefer de evinin bahçesine taştan kadın heykeli yaparak kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak istedi.

Öğüt, heykeli oluşturan taşların üzerine, öldürülen bazı kadınların isimlerini yazdı.

- "Uyuyan Güzel heykeli"

Büşra Öğüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, heykeline "Uyuyan Güzel" adını verdiğini söyledi.

Cinayete kurban giden yüzlerce kadın için bu heykeli tasarladığını dile getiren Öğüt, "Bu dünyada kadınların öpülerek uyandırıldığı masallar değil, dövülerek öldürüldüğü gerçekler var." dedi.

Öğüt, "Namus kavramını kadınla bağdaştıran, ne şekilde öldürülmüş olursa olsun ölümünün sebebini kadına bağlayan, yaşanan ölümleri bir sonraki olay gerçekleşene kadar unutan toplum var. Kadınlar yalnızca masallarda mutlu yaşayabiliyor, gerçek hayatta ise yaşamasına bile izin verilmiyor. Artık bu dünyada kadın olmak değil, insan olmak da çok zor." diye konuştu.