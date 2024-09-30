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Yaşam

Üniversiteli Rojin Kabaiş aranıyor

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
Üniversiteli Rojin Kabaiş aranıyor
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Cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Kabaiş'in arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Van Gölü'nün üniversite sahilinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bölgeye gelen "Kurbağa adamlar", su altı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde Kabaiş'in bulunmasına yönelik çalışma yürüttü.

Polis atlı birliği de sahil boyunca devriye attı, çevredeki yerleşim alanlarında sürdürülen arama çalışmalarına katıldı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede Kabaiş'in ailesi ve yakınları, bekleyişlerini sürdürüyor.

Baba Nizamettin Kabaiş, gazetecilere, arama çalışmalarının birçok ekibin katılımıyla devam ettiğini söyledi.

Ekiplere teşekkür eden baba Kabaiş, şunları kaydetti:

"Kimseyle bir düşmanlığımız yok. Çocuk kimseyle tartışmamış. Kardeşiyle, annesiyle hiçbir sıkıntısı yok. Sevinerek, isteyerek geldi. Buraya teslim ederken video çekmiştik. Selamlaştık, gülerek ayrıldık. En son annesiyle görüntülü konuşmuştu. Yemekten çıkarken, kaybolduğu gün konuşmuşlar. Annesine marketten kahve alacağını söylemiş. Konuşmaları 11 dakika sürmüş. Annesi, kızımıza 'okuluna alıştın mı' diye sormuş. Kızımız, alıştığını ve hoş vakit geçirdiğini söylemiş. Malzemeleri sahile yakın bulundu. Telefonu, kulaklığı ve suyu varmış. Herkesten rica ediyorum, gören varsa haber verin. O sadece benim değil herkesin ciğeri. İnşallah buluruz."

- KAYIP LİSE ÖĞRENCİSİ BULUNDU

Öten yandan, bir süredir kendisinden haber alınmayan 15 yaşındaki lise öğrencisi S.S.M.A, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmayla bulundu.

Ailesine teslim edilen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • Rojin Kabaiş
  • kayıp

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