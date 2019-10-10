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Unkapanı Köprüsü tehlike saçıyor

Üzerinden her gün binlerce araç ve insanın kullandığı Unkapanı Köprüsü alt geçidi, adeta çürümeye terk edildi.

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Beton kısımlarının bazı yerleri dökülen 3 metre 70 santimetrelik alt geçidin kolonlarındaki demirlerin de çürümeye yüz tuttuğu görülüyor. Demirlerin büyük bir kısmı dışarı çıkmış bir şekilde görünen alt geçit tehlike saçıyor. İstanbul’da 18 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde alt geçidin su dolması sonucu 58 yaşındaki Sezai Güdek hayatını kaybetmişti. Unkapanı Köprüsü alt geçidinin içler acısı hali, görenleri hem üzüyor hem de korkutuyor. Alt geçidin her an yıkılabileceğini söyleyen çevredekiler, bir an önce tamir edilmesini istiyor. 

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