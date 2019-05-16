Ünlü iş adamı Selim Sayılgan cezaevine girdi

İflas eden Ceylan Tekstil'i satın alarak ismini Kervansaray Yatırım Holding olarak değiştiren Selim Sayılgan, grubun elinde bulunan 7 oteli halka açık şirket ile birleştirip yeni şirketin sermayesini 588 milyon liraya yükseltmişti. Daha sonra da 588 milyon adet hisseyi borsada satmaya başlamıştı. Bu hisseleri satarken de otellerden birini İranlı yatırımcıya satacağını kamuoyuna açıklamıştı. O tarihte İranlı ortaklık bahanesiyle hisse satışına zemin oluşturulduğunu haberleştirmişti. Daha sonra da İran ve Türkiye büyükelçiliklerine, DEİK başta olmak üzere İran ile ilgili bilgi alınabilecek birçok kanaldan İranlı işadamı Mirahmed Shoseu ile ilgili bilgi talebinde bulunmuştu. Türkiye'de 300 milyon liraya yakın yatırım yapacak kişinin İran'da tanınmadığı ortaya çıkmıştı.

TUTUKLANDI

Daha sonra da SPK, Selim Sayılgan hakkında manipülasyon suçlamasında bulunmuştu. Savcılık tarafından iş adamı Sayılgan hakkında, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan dava açılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonrası Sayılgan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın eylemini zincirleme işlemesini de dikkate alarak cezayı arttırdı, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 125 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. İyi hal indirimi uygulanan Selim Sayılgan'a verilen hapis cezası 2 yıl 7 ey 7 gün hapis ve 104 gün karşılığı idari para cezası olarak belirlendi. Mahkeme, ceza miktarını dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ve seçenek yaptırımların uygulanmamasına karar verdi. Sayılgan mahkeme kararı sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sayılgan'ın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen birden fazla ceza yargılaması ve soruşturması devam ediyor.

(Sabah)