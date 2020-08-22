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Yaşam

Ünlü ressam Palizzi'ni tablosu kaçakçılık operasyonunda ele geçirildi

Muğla'da yapıla kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli, ünlü İtalyan ressam Palizzi tablosuyla yakalandı.

AA22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:17 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:17
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Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi, dünyaca ünlü İtalyan ressam Filippo Palizzi imzası taşıyan tabloyla yakalandı.

Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, il dışından ilçeye tarihi objelerin getirilerek pazarlanacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin bulunduğu otele operasyon düzenledi.

Operasyonda, R.A, M.Y. ve D.Y, İtalyan ressam Palizzi imzası taşıyan ve 50x70 santimetre ebatlarında tabloyla yakalandı.

Tablonun, 19. yüzyılın sonlarına ait olduğu ve piyasa değerinin milyonlarca lirayı bulabileceği değerlendiriliyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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