İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8203
  • EURO
    7,5419
  • ALTIN
    377.498
  • BIST100
    105360
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi
Yaşam

Unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde unutulan bir çanta polis ekiplerini alarma geçirdi.

İHA28 Mayıs 2020 Perşembe 18:34 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:34
ABONE OL

Olay, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği öğrenilemeyen bir kadın çantasını çiçeklerin olduğu taşın üstünde unuttu. Çantayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın olduğu bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Daha sonra çantasını unuttuğunu fark eden kadın olay yerine gelerek çantanın kendisine ait olduğunu söyledi.

Çantayı inceleyen polis ekipleri çantayı kadına teslim etti.

Terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde darbe! Etkisiz hale getirildiler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.