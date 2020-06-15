IHA 15 Haziran 2020 Pazartesi 10:31 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 10:31

Edinilen bilgilere göre, olay Ulubey kanyonlarının bulunduğu bölgede bulunan ve ilçe belediyesine ait bir restoranda gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm restoranı sardı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İlçe itfaiye ekiplerinin de destek vermesiyle söndürülen yangının bölgedeki ormanlık alana yayılmasını ve büyümesi engellendi.

Öte yandan restoranın faaliyete geçmek amacıyla tadilatta olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.